В Одессе мужчинапо непонятным причинам выпрыгнул из окна многоэтажного дома и погиб на месте

Происшествие случилось днем, 5 ноября, на улице Балковской, 36.

Фото с места трагедии обнародовали очевидцы в местном паблике «Одесса, как она есть», передает Politeka.net

На месте работает полиция, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

По предварительной версии, это самоубийство. Погибшему на вид около 40 лет.

Также сегодня стало известно, что 18-летний измаильчанин прыгнул с крыши здания, совершив суицид. Парень неоднократно говорил родителям, что хочет покончить с собой. Они никак не могли помочь сыну.

Когда молодой человек не вернулся домой с учебы, родственники пошли искать его. Тело парня они обнаружили у здания неэксплуатируемого завода.

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы мужчина по непонятным причинам взобрался на крышу дома, ходил по ней, а после сорвался вниз.

Инцидент случился во вторник, 3 ноября на пересечении улиц Ришельевская и Базарная. Мужчина ходил по краю крыши, пел и танцевал, дергал за провода, в общем вел себя очень странно и непонятно. Затем сорвался и упал.

Прохожие просили его спуститься, один из мужчин даже предложил деньги.

Также мы писали, что в одесской многоэтажке женщина вылезла на кондиционер, чтобы покончить с собой.

Это случилось на прошлой неделе на улице Авдеева-Черноморского, что на 9-й станции Большого Фонтана.

«Муж моряк, что-то случилось, сначала кричала с окна, он говорил с ней, потом закрылась в квартире, сейчас вот вылезла стоит на кондиционере", - рассказали свидетели случившегося.

Напомним, что в Одессе неизвестные вламываются в квартиры и выставляют жильцов на улицу: кадры происходящего

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