В Одессе мужчинапо непонятным причинам выпрыгнул из окна многоэтажного дома и погиб на месте
Происшествие случилось днем, 5 ноября, на улице Балковской, 36.
Фото с места трагедии обнародовали очевидцы в местном паблике «Одесса, как она есть», передает Politeka.net
На месте работает полиция, которая выясняет все обстоятельства случившегося.
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По предварительной версии, это самоубийство. Погибшему на вид около 40 лет.
Также сегодня стало известно, что 18-летний измаильчанин прыгнул с крыши здания, совершив суицид. Парень неоднократно говорил родителям, что хочет покончить с собой. Они никак не могли помочь сыну.
Когда молодой человек не вернулся домой с учебы, родственники пошли искать его. Тело парня они обнаружили у здания неэксплуатируемого завода.
Ранее мы сообщали, что в центре Одессы мужчина по непонятным причинам взобрался на крышу дома, ходил по ней, а после сорвался вниз.
Инцидент случился во вторник, 3 ноября на пересечении улиц Ришельевская и Базарная. Мужчина ходил по краю крыши, пел и танцевал, дергал за провода, в общем вел себя очень странно и непонятно. Затем сорвался и упал.
Прохожие просили его спуститься, один из мужчин даже предложил деньги.
Также мы писали, что в одесской многоэтажке женщина вылезла на кондиционер, чтобы покончить с собой.
Это случилось на прошлой неделе на улице Авдеева-Черноморского, что на 9-й станции Большого Фонтана.
«Муж моряк, что-то случилось, сначала кричала с окна, он говорил с ней, потом закрылась в квартире, сейчас вот вылезла стоит на кондиционере", - рассказали свидетели случившегося.
Напомним, что в Одессе неизвестные вламываются в квартиры и выставляют жильцов на улицу: кадры происходящего
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