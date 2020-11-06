Юноша часто говорил о суициде

В Одесской области молодой парень свет счеты с жизнью, прыгнув с крыши девятиэтажного здания

Трагический инцидент произошел на днях в городе Измаиле, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По словам родителей погибшего, в последнее время их сын часто говорил о суициде. В тот роковой день, когда юноша не вернулся домой с обучения, родственники почувствовали неладное и вышли ему навстречу.

Мертвое тело они обнаружили на окраине города у здания заброшенного завода. Парню было всего 18 лет.

Сейчас этим делом занимается полиция, которая устанавливает все обстоятельства трагедии. Тело погибшего уже направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная версия – самоубийство.

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Происшествие случилось в четверг, 5 ноября, на улице Балковской, 36.

Соседи рассказали, что причиной отчаянного поступка мужчины стал развод с женой. Одессит находился в депрессивном состоянии и не раз грозился при родственниках совершить суицид.

По предварительной информации, он выпрыгнул из окна на глазах у близких.

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