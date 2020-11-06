В городе Южном Одесской области неадекватный мужчина натравил собаку на своих соседей, а также разбил им стекло в автомобиле
Подробности рассказали в местной полиции, передает Politeka.net
На днях 47-летний житель Южного возвращался с прогулки с собакой и увидел семью соседей, которые остановили автомобиль у подъезда многоэтажки и разгружали пакеты.
Ему это не понравилось, и он с угрозами и нецензурной бранью стал требовать, чтобы супруги отогнали машину. Когда его требования не выполнили, он и вовсе стал вести себя неадекватно: раскидал вещи из багажника, разбил стекло двери авто и оторвал зеркала заднего вида.
Хулигана не остановило даже то, что в машине находилась 9-летняя дочка соседей.
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В конечном итоге он натравил на семейную пару собаку. К счастью, всё обошлось, и никто не пострадал.
Пострадавшая семья не стала терпеть и обратилась за помощью к правоохранителям.
Прибывшие копы усмирили буяна.
По данном факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Мужчине грозит наказание от штрафа в 17 000 гривен до ограничения свободы на срок до пяти лет.
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С ним расправился мужчина-рецидивист, который имеет кучу судимостей.
Поздно вечером к 43-летнему местному жителю наведался сосед. Мужчины повздорили, затем гость стал размахивать кулаками, а потом ушел. После визита пострадавший получил черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов и кровотечения, и после этого умер.
Копы отправились на поиски подозреваемого в убийстве и вскоре его нашли.
Им оказался 27 летний сосед погибшего. В полиции установили, факт конфликта между мужчинами и задержанному ничего не осталось делать, как признаться, что он избил оппонента, добавив, что сделал этот за то, что тот издевался над дворовыми собаками.
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