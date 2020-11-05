В Одессе полиция ведет поиски 15-летней темнокожей девочки, которая бесследно исчезла
О пропаже несовершеннолетней рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net
Так, стало известно 15-летняя Соу Джанет Дауди, вышла из дома вчера 4 ноября и с тех пор о ней нет никаких известий.
Приметы пропавшей: рост 170 см, среднего телосложения, смуглая, волосы темные, заплетенные в африканские косички.
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Была одета в пальто зеленого цвета, синие джинсы, на ногах черные кроссовки с белыми вставками.
С любой информацией о местонахождении девочки, просьба сообщать в Хмельницкое отделение полиции по телефону (048) 779-42-52 или по спецлинии «102».
До этого мы сообщали, что в Одессе мужчина по непонятным причинам выпрыгнул из окна многоэтажного дома и погиб на месте
Происшествие случилось днем, 5 ноября, на улице Балковской, 36.
Фото с места трагедии обнародовали очевидцы.
По предварительной версии, это самоубийство. Погибшему на вид около 40 лет.
Также сегодня стало известно, что 18-летний измаильчанин прыгнул с крыши здания, совершив суицид. Парень неоднократно говорил родителям, что хочет покончить с собой. Они никак не могли помочь сыну.
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