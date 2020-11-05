В Одессе полиция ведет поиски 15-летней темнокожей девочки, которая бесследно исчезла

О пропаже несовершеннолетней рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Так, стало известно 15-летняя Соу Джанет Дауди, вышла из дома вчера 4 ноября и с тех пор о ней нет никаких известий.

Приметы пропавшей: рост 170 см, среднего телосложения, смуглая, волосы темные, заплетенные в африканские косички.

Была одета в пальто зеленого цвета, синие джинсы, на ногах черные кроссовки с белыми вставками.

С любой информацией о местонахождении девочки, просьба сообщать в Хмельницкое отделение полиции по телефону (048) 779-42-52 или по спецлинии «102».

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Происшествие случилось днем, 5 ноября, на улице Балковской, 36.

Фото с места трагедии обнародовали очевидцы.

По предварительной версии, это самоубийство. Погибшему на вид около 40 лет.

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Когда молодой человек не вернулся домой с учебы, родственники пошли искать его. Тело парня они обнаружили у здания неэксплуатируемого завода.

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