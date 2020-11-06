В Одессе полиция приступила к поискам 13-летнего подростка, который исчез

Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Правоохранители сообщили, что пропал Михаил Компаниец. Мальчику 13 лет - он 2007 года рождения. Миша - житель Одессы. Утром 5 ноября он вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы подростка: рост 169 см, среднего телосложения, светлые волосы, зеленые глаза.

Был одет в синюю куртку, фиолетовую кофту, штаны и кроссовки черного цвета. При себе носил серый рюкзак.

«Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить в Портофранковское отделение по телефону (048) 779-49-66 или по спецлинии «102», - говорится в обращении.

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Так, стало известно, что 15-летняя Соу Джанет Дауди вышла из дома 4 ноября и с тех пор о ней нет никаких известий.

Приметы пропавшей: рост 170 см, среднего телосложения, смуглая, волосы темные, заплетенные в африканские косички.

Была одета в пальто зеленого цвета, синие джинсы, на ногах черные кроссовки с белыми вставками.

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