Одесситов будут штрафовать за отсутвие маски прямо на месте
Такое решение приняли нардепы сегодня , 6 ноября в стенах Верховной Рады. За него проголосовали 262 парламентариев, передает Politeka.net.
Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.
Размер штрафа составит 170 грн за первое нарушение, и 255 – за повторное.
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Причем протокол будут составлять прямо на месте, а не так, как было раньше, когда сначала его передавали в суд, а суд потом решал, выписывать штраф или нет.
По состоянию на 6 ноября, на Одесчине зафиксировано 554 новых случая заражения. Число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 27392.
За минувшие сутки с болезнью не справились 6 пациентов и скончались. Всего летальных исходов в Одесской области зарегистрировано 408.
В тоже время вчера вылечились 750 жителей Одесской области. За все время побороли коварный недуг 6899 жителей региона.
Количество новых подозрений на китайский вирус увеличилось на 555 (29172).
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