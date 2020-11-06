Одесситов будут штрафовать за отсутвие маски прямо на месте

Такое решение приняли нардепы сегодня , 6 ноября в стенах Верховной Рады. За него проголосовали 262 парламентариев, передает Politeka.net.

Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Размер штрафа составит 170 грн за первое нарушение, и 255 – за повторное.

Причем протокол будут составлять прямо на месте, а не так, как было раньше, когда сначала его передавали в суд, а суд потом решал, выписывать штраф или нет.

По состоянию на 6 ноября, на Одесчине зафиксировано 554 новых случая заражения. Число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 27392.

За минувшие сутки с болезнью не справились 6 пациентов и скончались. Всего летальных исходов в Одесской области зарегистрировано 408.

В тоже время вчера вылечились 750 жителей Одесской области. За все время побороли коварный недуг 6899 жителей региона.

Количество новых подозрений на китайский вирус увеличилось на 555 (29172).

Напомним, что в Одессе военный две недели боролся с китайской заразой, медики сделали всё возможное: детали трагедии

Как писала Politeka, новое ужесточение карантина добралось до Одесчины: "Красных зон стало больше"

Также Politeka писала, стало известно, когда одесские школьники уйдут на зимние каникулы: "из-за карантина..."