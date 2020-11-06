В Одесской области снова обновили эпидемические уровни опасности

Как передает Politeka.net, решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

Согласно ее выводам, Одесса не попала в «красную» зону, она по-прежнему остается в «оранжевой».

Однако в «красную» зону угодили Измаил и Черноморск (был в «оранжевой»), Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области.

Новые ограничения вступают в силу с понедельника 26 октября и будут действовать 14 дней.

Ранее в «красной» также находились Беляевка, Теплодар, Ивановский, Овидиопольский и Татарбунарский районы. Теперь в этих городах и районах ослабили карантин – они перешли в «оранжевую».

Все остальные города и районы области, включая Одессу, находятся в «оранжевой» зоне.

По состоянию на 6 ноября, на Одесчине зафиксировано 554 новых случая заражения. Число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 27392.

За минувшие сутки с болезнью не справились 6 пациентов и скончались. Всего летальных исходов в Одесской области зарегистрировано 408.

В тоже время вчера вылечились 750 жителей Одесской области. За все время побороли коварный недуг 6899 жителей региона.

Количество новых подозрений на китайский вирус увеличилось на 555 (29172).

Напомним, что в Одессе военный две недели боролся с китайской заразой, медики сделали всё возможное: детали трагедии

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