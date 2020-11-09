На дороге в Одессе перевернулся автомобиль

Авария случилась утром 8 ноября, в районе 1-й станции Люстдорфской дороги. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», а также разместили кадры ДТП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Из-за аварии движение на дороге усложнилось, образовался затор.

В полиции говорят, что транспорт будут пускать в объезд через дворы.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

Ранее мы сообщали, что Одессу снова накрыл густой туман. Такое природное явление жители города наблюдают уже несколько дней подряд.

Туман очень густой. Видимость по Одессе составляет не больше десяти-двадцати метров, что может привести к множеству аварийных ситуаций.

Водителям стоит быть предельно осторожными, как как вождение при таких погодных условиях очень опасно. Также туман для пешеходов.

До этого мы писали, что на трассе В Одесской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Буксируемый автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

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