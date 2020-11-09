В Одесе родился недоношенный младенец, у которого диагностировали китайский вирус
Ребенок появился на свет, 3 ноября, в городском роддоме № 2 раньше срока. Об этом в ходе брифинга заявила замдиректора департамента здравоохранения горсовета Надежда Гончаренко, передает Politeka.net
По словам чиновницы, вес младенца всего 1500 грамм. Для поддержания его жизненных функций ребенку необходимо кислородообеспечение.
Сейчас медики планируют перевести новорожденного в детскую больницу № 3, где на лечении находятся дети с первых дней жизни. Для подобных случаев в клинику приобрели высокоспециализированный аппарат ИВЛ.
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"Перевод ребенка планируется через неделю с учетом двухнедельного пребывания в отделении роддома, — отметила Гончарова.
По состоянию на утро, 8 ноября нна территории Одесского региона выявлено еще 463 случая китайского вируса.
В СНБО сообщили, что за все время пандемии число заболевших достигло выявлено в 28728, при этом скончались от вируса и сопутствующих заболеваний 420 человек.
Выздоровели 7429, 20879 болеют, у 30044 подозревают наличие вируса.
Напомним, что в Одессе военный две недели боролся с китайской заразой, медики сделали всё возможное: детали трагедии
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