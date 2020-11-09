У мальчика был день рождения

В Одессе 8-летний мальчик попал под колеса мусоровоза в своей день рождения

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 8 ноября на Балтской дороге. О нем сообщили в очевидцы в телеграм-канале "Одесса-Инфо", передает Politeka.net

Как стало известно, ребенок ехал на велосипеде по улице, когда его сбил грузовой автомобиль для сбора и выгрузки мусора, который двигался по той же дороге, и не заметил его.

После наезда прибыла скорая, которая отвезла маленького велосипедиста в больницу в свой день рождения. У него диагностировали ушиб колена и сотрясение мозга.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства аварии.

До этого мы сообщали, что на дороге в Одессе перевернулся автомобиль.

Авария случилась утром 8 ноября, в районе 1-й станции Люстдорфской дороги.

Из-за ДТП движение на дороге усложнилось, образовался затор.

Также мы писали, в центре Одессы водитель сбил ребенка на самокате и скрылся с места ДТП.

Аварии произошла поздно вечером, 8 октября, на улице Ольгиевской. Мужчина на «Таврии» совершил наезд на полуторагодовалого ребенка, который ехал на самокате по проезжей части. С места происшествия водитель скрылся.

Тем временем патрульные разыскали автомобиль и водителя по ориентировке через полчаса в районе пляжа Ланжерон. Мужчина свою вину признал и пояснил свой побег с места происшествия тем, что испугался. Ребенка госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Одессе ребенок угнал авто, видео: "нашли спящим"

А еще Politeka писала, что резонансное ДТП на глазах у копов всполошило Одесчину, видео трагедии

Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы: "слетел с трассы и врезался в ..."