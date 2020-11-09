В центре Одессы устроили митинг с требованием снести памятник Екатерине II и ее фаворитам

Местные жители собрались на Екатерининской площади, они принесли с собой плакаты, подключили аппаратуру и по очереди выступили с микрофоном. Соотвествующее видео размещено в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Одесситы уверены, что Екатерине II не имеет никакого отношения к Одессе, ведь город город существовал задолго до нее. Более того, на руках императрицы кровь украинцев и ее памятник нужно немедленно убрать с улицы либо в музей, либо "на свалку истории".

Одна из местных жительниц Анастасия Рыжкович говорит, что таким образом современную Украину пытаются очистить от всех следов российского влияния, идущих еще из колониального прошлого.

Одесситы предлагают на месте Екатерины установить памятник писателю и медику Ивану Липе, который 1902-1918 годах он жил в Одессе.

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