Жители Одесской области массово травятся грибами

За последние несколько недель в результате отравления дикорастущими грибами под капельницы попали 35 человек, шестеро из которых — дети. Один случай привел к смертельному исходу, передает Politeka.net

Ранее мы сообщали о смерти 9-летней девочки из Саврани, которая отправилась в лес с мамой, насобирала грибов, а потом их отведала. Ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.

Также стали известны еще случаи отравления.

Целой семьей слегли в больницу грибники-любители в Лиманском районе. Другая супружеская пара, приобретя сомнительные грибы с рук в Одессе, накормила ими двух маленьких сыновей, 2015 и 2017 рождения. Аналогичная ситуация в семье с Кодимского района, где мать, принеся домой собственноручно собранные грибы, съела их вместе с дочками семи и тринадцати лет.

Основные симптомы появились у пострадавших через два-три часа после употребления грибов. Тошнота, боли в животе, слабость. Люди обратились за медицинской помощью.

В связи с увеличением количества отравлений полиция начала проверять точки продажи грибов на рынках и стихийных торговых точках.

Полицейские призывают людей к здравому смыслу. Ради собственной безопасности и своих родных, особенно детей, помните: следует придерживаться четких правил и собирать исключительно те грибы, о которых полностью известно, что они съедобны, не проверять сырых грибов на вкус, а употреблять их только в обработанном виде. О том, что следует обходить стихийные точки торговли, нечего и говорить — ни качество, ни безопасность товара ни один продавец вам гарантировать там не сможет.

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