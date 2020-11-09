В Одессе моряки провели акцию протеста против коррупции

Соответствующее видео разместили местные телегра-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Так, днем, 9 ноября моряки провели пикет под зданием Черноморского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины, что на Успенской, 4.

По словам митингующих, с них требуют огромные взятки за дипломы.

"За документы берут до 8000$ (225 тыс грн)», -жалуются они.

Протестующие отметили, что коррупция привела к коллапусу всей морской отрасли.

Моряки настаивают на отмене экзаменов при повторном подтверждении действительности дипломов.

Кроме того, стало известно, что еще одна акция состоялась под стенами Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко.

После этого автомобили участников проехались по центральным улицам Одессы.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы устроили митинг с требованием снести памятник Екатерине II и ее фаворитам

Местные жители собрались на Екатерининской площади, они принесли с собой плакаты, подключили аппаратуру и по очереди выступили с микрофоном.

Одесситы уверены, что Екатерине II не имеет никакого отношения к Одессе, ведь город город существовал задолго до нее. Более того, на руках императрицы кровь украинцев и ее памятник нужно немедленно убрать с улицы либо в музей, либо "на свалку истории".

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