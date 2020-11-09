В центре Одессы неизвестные заминировали одну из больниц

Так, днем 9 ноября, на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщении о минировании медицинского учреждения, расположенного в центре города. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП.

На место происшествия были направлены взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Портофранковского отдела полиции.

Медицинский персонал и посетителей вывели на улицу.

По состоянию на 11:20 помещение больницы и прилегающую к ней территорию обследовали. По результатам проверки никаких взрывных и веществ не обнаружено.

В полиции отметили, что на данный момент медицинское учреждение работает в обычном режиме.

До этого мы сообщали, что под Одессой эвакуировали жильцов двухэтажного дома в селе Фонтанка.

Телефонный террорист сообщил, что бомба заложена в подвальном помещении дома.

Также мы соощали о переполохе в школьном заведении Одессы.

В пятницу, 6 ноября полицейские искали бомбу в здании 117 школы, которая находится на пересечении улиц Ришельевская и Жуковского.

Больше сотни учеников были эвакуированы из здания.

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