В центре Одессы неизвестные заминировали одну из больниц
Так, днем 9 ноября, на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщении о минировании медицинского учреждения, расположенного в центре города. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП.
На место происшествия были направлены взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Портофранковского отдела полиции.
Медицинский персонал и посетителей вывели на улицу.
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссером: «Он специально…»
"Невеста" Харламова игриво приспустила бретельки платья с внушительным декольте: "Какая же кошечка"
Трагедия с Бузовой, певица огорошила исповедью о потере любимого: "Он сам решил за двоих..."
Обольстительная "невеста" Харламова открыла декольте по максимуму: "На них платье и держится"
По состоянию на 11:20 помещение больницы и прилегающую к ней территорию обследовали. По результатам проверки никаких взрывных и веществ не обнаружено.
В полиции отметили, что на данный момент медицинское учреждение работает в обычном режиме.
До этого мы сообщали, что под Одессой эвакуировали жильцов двухэтажного дома в селе Фонтанка.
Телефонный террорист сообщил, что бомба заложена в подвальном помещении дома.
Также мы соощали о переполохе в школьном заведении Одессы.
В пятницу, 6 ноября полицейские искали бомбу в здании 117 школы, которая находится на пересечении улиц Ришельевская и Жуковского.
Больше сотни учеников были эвакуированы из здания.
Напомним, что одесситы восстали против отключения света, воды и отопления, дорога заблокирована: видео
Как писала Politeka, в Одессе ушел из жизни молодой учитель, из-за которого закрыли школу: "Ходил на работу до последнего"
Также Politeka писала, Екатерину II хотят снести в центре Одессы, люди окружили памятник: "нужно убрать с улицы на свалку"