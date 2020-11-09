В Одессе местные жители перекрыли одну из улиц в знак протеста против отключения света, воды и отопления
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
Дело всё в том, что жильцам ЖК «Чудо город» отключили электричество на неопределенное время , якобы из-за долги.
Людям прислали оповещение, в котором сказано, что свет выключили на в домах 19а, 19б, 19в, 19г.
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"Конкретно установить, какой из домов и в каком размере имеет задолженность Администрация ОК "Среднефонтанский 19-А" не имеет возможности", - говорится в предупреждении.
Кроме того, стало известно, что в домах выключили воду и отопления, отключены лифты.
Вернуть свет, воду и тепло обещают после полного погашения задолженности.
Возмущенные жильцы вышли на Среднефонтанскую и заблокировали движение транспорта. Митингующие ходят по пешеходному переходу и не пропускают машины. Из-за этого возникла большая пробка, как на Среднефонтанской, так и на Фонтанской дороге и соседних улицах. На месте дежурит патрульная полиция.
"Я живу в А у нас все оплачено, но из-за того что другие дома не платят отключили всех. Бред полный! Должны отключать квартиры должников, а не все три дома!", - пожаловалас одесситка.
До этого мы сообщали, что в Одессе моряки провели акцию протеста против коррупции.
Так, днем, 9 ноября моряки провели пикет под зданием Черноморского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины, что на Успенской, 4.
По словам митингующих, с них требуют огромные взятки за дипломы.
"За документы берут до 8000$ (225 тыс грн)», -жалуются они.
Протестующие отметили, что коррупция привела к коллапусу всей морской отрасли.
Моряки настаивают на отмене экзаменов при повторном подтверждении действительности дипломов.
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