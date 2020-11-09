В Одессе пьяная дама похитила у таксиста автомобиль и попала на нем в аварию

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП.

По данным правоохранителей, возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, - заблокировала двери, села за руль и уехала.

Двигаясь по центру города, дебоширка столкнулась с припаркованной на обочине иномаркой. В результате ДТП никто не пострадал.

Вскоре полицейские задержали женщину и отвели ее в участок.

В беседе с копами она пыталась оправдать свой поступок.

«Вроде бы я нормальная была. Я не знаю, что произошло. Как я села за руль, как поехала. Я не помню. Сильно пьяная…», - рассказала жительница Одессы.

Не так давно мы писали о похожем случае.

В Одессе мужчина похитил чужой автомобиль и угодил на нем в ДТП. К правоохранителя обратился одессит и рассказал, что неизвестный под угрозой применения физической силы угнал его автомобиль марки BMW. Произошло это на углу Греческой и Ришельевской.

Патрульные потребовали угонщика остановится, но тот не отреагирвал и продолжил движение. Однако далеко уехать он не успел. Уже возле дома №30 на Среднефонтаской BMW столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадала женщина-пассажир и сам водитель BMW. Пострадавших отвезли в больницу.

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