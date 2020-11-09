В Одесской области водитель совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места аварии

Происшествие случилось 7 ноября в Беляевском районе, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Так, местные жители села Яськи обнаружили на обочине дороги женщину в бессознательном состоянии, без внешних телесных повреждений. После проведения вскрытия тела выяснилось, что причиной смерти стали травмы, полученные в результате ДТП.

Правоохранители установили виновного в ДТП. Им оказался 59-летний односельчанин погибшей.

Мужчина рассказал, что сильно спешил и не заметил, как сбил женщину.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение ПДД)

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 8 ноября на Балтской дороге.

Ребенок ехал на велосипеде по улице, когда его сбил грузовой автомобиль для сбора и выгрузки мусора, который двигался по той же дороге, и не заметил его.

После наезда прибыла скорая, которая отвезла маленького велосипедиста в больницу в свой день рождения. У него диагностировали ушиб колена и сотрясение мозга.

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