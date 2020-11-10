Одесская области опять попала в антирейтинг по числу выявленных за сутки случаев китайской инфекции

Согласно статистике, которую предоставляет Система мониторинга распространения эпидемии вируса, сайта СНБО, на Одесчине за сутки заболели 608 человек. И это новый антирекорд, который зафиксировали с начала пандемии в регионе. Общее число инфицированных достигло 29273 человек, в том числе у 1748 детей и 1343 медиков, передает Politeka.net

За вчерашний день, к сожалению, недуг лишил жизни 6 пациентов. Всего количество смертей - 430.

Справиться с болезнью удалось 14115 человек, болеют 20879, у 30044 подозревают вирус.

Отметим, что в Украине за сутки больше всего заболевших (747) выявлено в Киеве, Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

До этого мы сообщали, что в Одесе родился недоношенный младенец, у которого диагностировали китайский вирус.

Ребенок появился на свет, 3 ноября, в городском роддоме № 2 раньше срока.

По словам медиков, вес младенца всего 1500 грамм. Для поддержания его жизненных функций ребенку необходимо кислородообеспечение.

Сейчас медики планируют перевести новорожденного в детскую больницу № 3, где на лечении находятся дети с первых дней жизни. Для подобных случаев в клинику приобрели высокоспециализированный аппарат ИВЛ.

Напомним, что в Одессе военный две недели боролся с китайской заразой, медики сделали всё возможное: детали трагедии

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