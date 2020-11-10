Одесская полиция сообщила тревожную информацию об исчезновении 13 детей

Об это мпередает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

В полиции рассказали, что в период с 2 по 8 октября на территории Одесской области было зарегистрировано 13 заявлений о пропаже несовершеннолетних.

Копы нашли и вернули родителям всех детей.

Кроме того, за прошлую неделю зафиксировано 25 несчастных случаев с детьми.

За невыполнение родительских обязанностей к ответственности привлекли 54 человека.

«От противоправных действий пострадали 8 детей, среди правонарушений - телесные травмы, доведение до самоубийства, ограбление, мошенничество и прочее», - сообщили в полиции.

До этого мы сообщали, в Одесской области молодой парень свел счеты с жизнью, прыгнув с крыши девятиэтажного здания.

По словам родителей погибшего, в последнее время их сын часто говорил о суициде. В тот роковой день, когда юноша не вернулся домой с обучения, родственники почувствовали неладное и вышли ему навстречу.

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Сердце школьницы Виктории Грибенюк перестало биться в одной из столичных клиник, утром 6 ноября. Девочка умерла, не приходя в сознание в свой день рождения, ей должно было исполниться 10 лет.

Врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению все усилия оказались тщетными. В реанимации также находилась мать умершей, но ей уже стало лучше и женщину перевели в отделение гастроэнтерологии.

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