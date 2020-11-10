В Одессе мужчина ограбил хозяина квартиры, у которого ранее снимал жилье
В этом ему помогал малолетний сообщник, которому всего 15 лет. Подробностями дерзкого преступления поделились в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net
Так, 27-летний мужчина с подельником обнесли дом в Киевском районе города. Они вынесли из квартиры деньги на сумму пять тысяч долларов, банковские карты и ювелирные украшения. Злоумышленники зашли в жилье, оттолкнули хозяина дома, а потом собрали, всё ценное имущество и скрылись.
Полиция задержала их по горячим следам на улице Атамана Головатого, 9 ноября.
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Как оказалось, старший мужчина ранее арендовал комнату этом в доме.
По данному факту в полиции открыли уголовное дело за грабеж.
За содеянное правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.
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В полиции уже отреагировали на инцидент и сообщили, что они рассматривают данный поступок, как надругательство на государственными символами.
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