Их задержали по горячим следам

В Одессе мужчина ограбил хозяина квартиры, у которого ранее снимал жилье

В этом ему помогал малолетний сообщник, которому всего 15 лет. Подробностями дерзкого преступления поделились в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Так, 27-летний мужчина с подельником обнесли дом в Киевском районе города. Они вынесли из квартиры деньги на сумму пять тысяч долларов, банковские карты и ювелирные украшения. Злоумышленники зашли в жилье, оттолкнули хозяина дома, а потом собрали, всё ценное имущество и скрылись.

Полиция задержала их по горячим следам на улице Атамана Головатого, 9 ноября.

Как оказалось, старший мужчина ранее арендовал комнату этом в доме.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело за грабеж.

За содеянное правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.

До этого мы сообщали, что в Одессе компания молодчиков надругалась над флагом Евросоюза.

Неизвестные молодые люди возле одесской мэрии сорвали флаг ЕС, а затем потоптались по нему.

В полиции уже отреагировали на инцидент и сообщили, что они рассматривают данный поступок, как надругательство на государственными символами.

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