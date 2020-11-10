Почти каждый день на дорогах Одессы и области не обходится без аварий, которые забирают жизни людей

Об очередном смертельном ДТП, которое случилось в вблизи села Выгода в Беляевском районе, рассказали в пресс-службе полиции Одесской области, передает Politeka.net

По версии следствия, 32-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в столб. Пассажир на заднем сидении погиб мгновенно. Водитель и его жена, которая также находилась в машине, покинули место аварии.

Однако полиции удалось их разыскать. Как выяснилось, у водителя присутствовали явные признаки алкогольного опьянения, его отправили на медицинское освидетельствование.

На месте работают следователи, которые должны установить полную картину аварии.

До этого мы сообщали, что в Одесской области водитель совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места аварии.

Происшествие случилось 7 ноября в Беляевском районе.

Так, местные жители села Яськи обнаружили на обочине дороги женщину в бессознательном состоянии, без внешних телесных повреждений. После проведения вскрытия тела выяснилось, что причиной смерти стали травмы, полученные в результате ДТП.

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