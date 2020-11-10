Почти каждый день на дорогах Одессы и области не обходится без аварий, которые забирают жизни людей
Об очередном смертельном ДТП, которое случилось в вблизи села Выгода в Беляевском районе, рассказали в пресс-службе полиции Одесской области, передает Politeka.net
По версии следствия, 32-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в столб. Пассажир на заднем сидении погиб мгновенно. Водитель и его жена, которая также находилась в машине, покинули место аварии.
Однако полиции удалось их разыскать. Как выяснилось, у водителя присутствовали явные признаки алкогольного опьянения, его отправили на медицинское освидетельствование.
18-летний сын Тарзана и Наташи Королевой разделся и превзошел Брэда Питта: "Растет замена папе"
"Как гусь щипанный": Кошевой решился показать, каким был до Квартал 95, годы пошли на пользу
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці з зірками", Яма и Чапкис решили потрепать нервы
Пенсии и зарплаты массово пересчитают, Кабмин объявил о важных изменениях: "Индексация будет происходить..."
На месте работают следователи, которые должны установить полную картину аварии.
До этого мы сообщали, что в Одесской области водитель совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места аварии.
Происшествие случилось 7 ноября в Беляевском районе.
Так, местные жители села Яськи обнаружили на обочине дороги женщину в бессознательном состоянии, без внешних телесных повреждений. После проведения вскрытия тела выяснилось, что причиной смерти стали травмы, полученные в результате ДТП.
Напомним, что в Одессе ребенок угнал авто, видео: "нашли спящим"
А еще Politeka писала, что резонансное ДТП на глазах у копов всполошило Одесчину, видео трагедии
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы: "слетел с трассы и врезался в ..."