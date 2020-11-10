Митингующие заблокировали объездную дорогу в Одессе
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Во вторник, 10 ноября предприниматели устроили акцию протеста и перекрыли трассу Одесса-Рени в районе "Двух столбов".
Около ста человек ходят по пешеходному переходу и не пропускают транспорт.
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Митингующие требуют поддержки малого бизнеса и отмены кассовых аппаратов для малого бизнеса.
До этого мы сообщали, что в Одессе моряки провели акцию протеста против коррупции.
Так, днем, 9 ноября моряки провели пикет под зданием Черноморского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины, что на Успенской, 4.
По словам митингующих, с них требуют огромные взятки за дипломы.
"За документы берут до 8000$ (225 тыс грн)», -жалуются они.
Протестующие отметили, что коррупция привела к коллапусу всей морской отрасли.
Моряки настаивают на отмене экзаменов при повторном подтверждении действительности дипломов.
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