Вышли около 100 человек

Митингующие заблокировали объездную дорогу в Одессе

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Во вторник, 10 ноября предприниматели устроили акцию протеста и перекрыли трассу Одесса-Рени в районе "Двух столбов".

Около ста человек ходят по пешеходному переходу и не пропускают транспорт.

Митингующие требуют поддержки малого бизнеса и отмены кассовых аппаратов для малого бизнеса.

До этого мы сообщали, что в Одессе моряки провели акцию протеста против коррупции.

Так, днем, 9 ноября моряки провели пикет под зданием Черноморского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины, что на Успенской, 4.

По словам митингующих, с них требуют огромные взятки за дипломы.

"За документы берут до 8000$ (225 тыс грн)», -жалуются они.

Протестующие отметили, что коррупция привела к коллапусу всей морской отрасли.

Моряки настаивают на отмене экзаменов при повторном подтверждении действительности дипломов.

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