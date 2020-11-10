Несколько человек стали жертвами наезда авто прямо на остановке общественного транспорта

Об этом пишет местное издание Думская.

Так, жуткое ДТП произошло сегодня вечером, 10 ноября, на проспекте Небесной Сотни.

Транспортное средство на бешеной скорости влетело в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

По информации СМИ, скорость автомобиля в момент наезда составляла 90-120 км/ч. В целом, пострадали четверо человек, среди которых есть несовершеннолетняя, у которой от удара открытый перелом ноги.

По предварительным данным, водитель был трезв. Всех пострадавших экстренно госпитализировали в медицинские учреждения.

Также сообщается, что из-за жуткой аварии на остановке некоторый отрезок проспекта Небесной сотни силовикам пришлось перекрыть.

Ранее мы рассказывали о другом жутком ДТП, которое произошло сегодня в Одессе.

ДТП случилось около 2:30 часов 10 ноября на перекрестке улицы Краснова и Адмиральского проспекта.

37-летний водитель Mercedes-Benz GLE вылетел на красный сигнал светофора на перекресток Адмиральского проспекта и ул. Краснова. Он не уступил дорогу водителю Chevrolet Aveo, в результате произошло сильное столкновение.

Напомним, что лобовое столкновение с микроавтобусом забрало жизни людей под Одессой

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