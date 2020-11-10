На автодороге в Одесской области случилось серьезное происшествие, которое забрало за собой человеческие жизни

Так, поздно ночью на трассе Одессе-Рени произошло лобовое столкновение легкового авто и микроавтобуса.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, удар был такой силы, что автомобиль буквально разлетелся на запчасти. В результате аварии два человека погибли, еще двое травмированы, передает Politeka.net

По данным инспекторов, 28-летний житель села Кулевча выехал на Renault Megane на встречную полосу, где и столкнулся с минивэном Mercedes Vito под управлением 30-летнего жителя Любашевки. Водитель Renault и его пассажир-сверстник от полученных травм погибли на месте. Водитель Mercedes отделался незначительными травмами, однако его 30- леттнюю жену, пришлось госпитализировать в больницу.

Очевидцы в соцсетях показали кадры страшной аварии.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 8 ноября на Балтской дороге.

Ребенок ехал на велосипеде по улице, когда его сбил грузовой автомобиль для сбора и выгрузки мусора, который двигался по той же дороге, и не заметил его.

После наезда прибыла скорая, которая отвезла маленького велосипедиста в больницу в свой день рождения. У него диагностировали ушиб колена и сотрясение мозга.

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