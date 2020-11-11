Как такое можно было пережить...

В ДТП в Одессе 10 ноября, когда водитель на скорости сбил людей на остановке, нашли новый поворот

Так, как сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области, правоохранители установили водителя "БМВ", который маневром на проспекте Небесной сотни мог вызвать въезд "Тойоты" в остановку. То есть виновник может быть другой.

Пассажирка автомобиля "Тойота", который врезался в остановку, сбив четырех человек, на месте ДТП пояснила журналистам ТСН, что их машину подрезал другой автомобиль (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Нас подрезала черная "БМВ", прямо перед нами она появилась. Мы притормозили, нашу машину развернуло", – сказала пассажирка "Тойоты".

Правоохранители сообщают, что водитель "Тойоты", по предварительным данным, за рулем был трезвым. По данным ТСН, из четырех травмированных в ДТП на утро 11 ноября двое госпитализированных в тяжелом состоянии.

В частности, потерпевшая 15-летняя девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации, но при этом врачи уточняют, что угрозы ее жизни нет. Ее маме и еще двум пострадавшим легче.

"Она была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии для интенсивной терапии и проведения наблюдения", - рассказал журналистам врач.

В сюжете говорится, что в Детскую областную больницу кроме 15-летней девочки был доставлен 16-летний парень. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести.

Напомним, что иномарка протаранила остановку с людьми, детали и кадры с места ДТП в Одессе.

Как Politeka писала, что резонансное ДТП на глазах у копов всполошило Одесчину.

Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.