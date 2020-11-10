Кілька людей стали жертвами наїзду авто прямо на зупинці громадського транспорту

Про це пише місцеве видання Думська.

Так, моторошна ДТП сталася сьогодні ввечері, 10 листопада, на проспекті Небесної Сотні.

Транспортний засіб на шаленій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, де в цей момент перебували люди.

За інформацією ЗМІ, швидкість автомобіля в момент наїзду становила 90-120 км/ч. В цілому, постраждали четверо осіб, серед яких є неповнолітня, у якої від удару відкритий перелом ноги.

За попередніми даними, водій був тверезий. Усіх постраждалих екстрено госпіталізували до медичних закладів.

Також повідомляється, що через страшну аварію на зупинці деякий відрізок проспекту Небесної Сотні силовикам довелося перекрити.

Раніше ми розповідали про іншу страшну ДТП, яка сталася сьогодні в Одесі.

ДТП сталася близько 2:30 години 10 листопада на перехресті вулиці Краснова і Адміральського проспекту.

37-річний водій Mercedes-Benz GLE вилетів на червоний сигнал світлофора на перехрестя Адміральського проспекту та вул. Краснова. Він не поступився дорогою водієві Chevrolet Aveo, в результаті сталося сильне зіткнення.

Нагадаємо, що лобове зіткнення з мікроавтобусом забрало життя людей під Одесою

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