В Одессе всё чаще жертвами ограблений становятся пожилые люди, особенно женщины

О новых случаях рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Так, одесская полиция задержала приезжего из Николаевской области, который промышлял нападениями на беспомощных пенсионерок.

40-летний мужчина выслеживал своих жертв - женщин преклонного возраста - во дворах многоэтажек, заходил за ними в подъезды, а затем бил по голове. После этого отбирал деньги, телефоны, срывал золотые сережки и цепочки.

Сумма нанесенного ущерба оценивается в десятки тысяч гривен.

Злоумышленника уже поместили в камеру следственного изолятора. По данному факту открыто уголовное производство. За грабеж мужчине светит до 6 лет тюрьмы.





До этого мы сообщали, что в в Одессе разоблачили банду грабителей, одному из которых всего 13 лет.

Так, в ночное время суток около одесского железнодорожного вокзала на Куликовом поле злоумышленники с кулаками набросились на проходившего мимо мужчину и отобрали у него мобильный телефон стоимостью 30 тысяч гривен. Пострадавший одессит обратился в полицию.

Позже копы выяснили, что нападавшие приехали из Измаила. Одному из них 31 год, а второму всего 13 лет.

На тот момент смартфон они успели продать всего за 3 тысячи гривен, а выручку от добычи раздели между собой. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение гаджета.

Напомним, что на рынке "7 километр" взбунтовались иностранцы, видео противостояния: самосожжение и драка со спецназом

А еще Politeka писала, что в одесском трамвае мужчины устроили разборки с пенсионерами, видео: "вломил и высадил"

Также Politeka сообщала, что банда налетчиков активизировалась в Одессе, видео: "Связали скотчем и вынесли 200 тысяч"