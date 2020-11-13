В Одессе водитель на иномарке намеренно въехал в толпу митингующих людей, которые перекрыли дорогу

Это случилось около восьми часов вечера 12 ноября на улице Дальницкой.

Видео происшествия обнародовали очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Местные жители организовали акцию протеста по причине отсутствия электричества в их домах. Они рассказали, что уже вторые сутки сидят в темноте. Люди перекрыли дорогу и ходили по пешеходному переходу, не пропуская транспорт и требуя, что власти города повлияли на ситуацию. На дороге образовался затор.

В какой-то момент водитель на красном автомобиле Chevrolet Avео намеренно въехал в толпу протестующих и прокатил одну их участниц на капоте, после этого скрылся с места происшествия.

Патрульные полицейские кинулись его догонять. В результате нарушитель был задержан.

За рулем автомобиля был 23-летний водитель. Патрульные передали его следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств. Пострадала 29-летняя женщина. Ее госпитализировали.

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