В Одессе на поселке Котовского девушка попала под колеса трамвая

Это произошло вечером около девяти часов на улице Бочарова.

Момент происшествия зафиксировали очевидцы. Видео обнародовали в социальных сетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Как сообщили пресс-служба КП «Одесгорэлектротранс», трамвай №1 двигался в сторону улицы Паустовского на разрешающий сигнал светофора

«Женщина буквально шагнула под трамвай. Водитель применил экстренное торможение, но она оказалась под вагоном», - рассказали в пресс-службе.

Женщина на удивление оказалась жива, она получила черепно-мозговую травму, ее отвезли в больницу. Также стало известно, ч о в момент аварии одесситка была под действие алкоголя.

Из-за происшествия движение трамваев №1 и 7 было временно приостановлено.

До этого мы сообщали, что в Одессе водитель на иномарке намеренно въехал в толпу митингующих людей, которые перекрыли дорогу.

Это случилось около восьми часов вечера 12 ноября на улице Дальницкой. Местные жители организовали акцию протеста по причине отсутствия электричества в их домах. Они рассказали, что уже вторые сутки сидят в темноте. Люди перекрыли дорогу и ходили по пешеходному переходу, не пропуская транспорт и требуя, что власти города повлияли на ситуацию. На дороге образовался затор. В какой-то момент водитель на красном автомобиле Chevrolet Avео намеренно въехал в толпу протестующих и прокатил одну их участниц на капоте, после этого скрылся с места происшествия, однако полиция его догнала и задеражала. Пострадала 29-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Напомним, что одессит прославился после опасного "обхода" ограничений в транспорте, видео: "До чего довел карантин"