Китайский вирус на Одесчине не думает отступать, каждый день в регионе фиксируют сотни зараженных

Как сообщили в СНБО, по состоянию на утро пятницы, 13 ноября в Одесской области диагноз COVID-19 подтвердился у 628 жителей. Общее число инфицированных достигло 31332 человек, передает Politeka.net

Информации о летальных случаях за вчерашний день нет. Всего умерло от инфекции 454 зараженных.

13 ноября полностью излечились от китайского вируса 105 пациентов, всего за время пандемии 7777 человек.

В тоже время число подозрений на вирус увеличилось на 628 (33111).

Ранее мы писали, что украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, когда зараженный китайской инфекцией наиболее опасен для окружающих.

По мнению врача, примерно два дня необходимо времени, чтобы максимально распространить COVID-19.

«Как оказалось, люди максимально заразны 2 дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду это примерно двое суток, до появления первых симптомов болезни», - говорит Комаровский.

Это означает, по словам доктора, что человек, который распространяет вирус, на вид фактически здоров. А когда у зараженного появляется кашель и другие признаки заболевания, количество вируса, который он выделяет, резко уменьшается.

Напомним, карантин выходного дня в Одессе, что будет с транспортом: "запрещено..."

Как сообщала Politeka, китайская зараза уносит жизни военных в Одессе: медики рассказали подробности

Также Politeka писала, что карантин выходного дня разгневал одесситов: "спецоперация по уничтожению..."