В Одессе на Черемушках прорвало трубу и затопило одну из улиц

ЧП зафиксировали на улице Инглези, передает Politeka.net

По словам очевидцев, вода хлестает из-под земли уже вторые сутки. В результате чего дорогу напротив тира затапливает, что невозможно пройти.

Ремонтных бригад на месте пока не наблюдается.

До этого мы сообщали, что на прошлой неделе в Одессе возле рынка «Привоз» забил фонтан из канализационных отходов.

На кадрах видно, как из канализационного люка забил фонтан воды и грязи и нечистоты бурным потоком устремились на проезжую часть и затопили ее. Рядом находятся торговые ряды по продаже картофеля, капусты, лука и других овощей.

Также мы писали, что в одной из одесских многоэтажек на поселке Таирово после включения отопления прорвало трубу и затопило квартиры.

Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Левитана, 101. Из-за аварии там затопило сразу несколько этажей. У людей в квартирах залило все горячей водой. Она стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.

По словам жительницы одной из квартир, помещение затопило буквально за считанные минуты.

«Люди на 📍Левитана, 101 уже не рады что включили отопление», - сообщают в телеграм-канале.

Напомним, что недовольные люди перекрыли въезд в Одессу, съехалась полиция: кадры с места

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