В Одессе на Черемушках прорвало трубу и затопило одну из улиц
ЧП зафиксировали на улице Инглези, передает Politeka.net
По словам очевидцев, вода хлестает из-под земли уже вторые сутки. В результате чего дорогу напротив тира затапливает, что невозможно пройти.
Ремонтных бригад на месте пока не наблюдается.
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До этого мы сообщали, что на прошлой неделе в Одессе возле рынка «Привоз» забил фонтан из канализационных отходов.
На кадрах видно, как из канализационного люка забил фонтан воды и грязи и нечистоты бурным потоком устремились на проезжую часть и затопили ее. Рядом находятся торговые ряды по продаже картофеля, капусты, лука и других овощей.
Также мы писали, что в одной из одесских многоэтажек на поселке Таирово после включения отопления прорвало трубу и затопило квартиры.
Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Левитана, 101. Из-за аварии там затопило сразу несколько этажей. У людей в квартирах залило все горячей водой. Она стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.
По словам жительницы одной из квартир, помещение затопило буквально за считанные минуты.
«Люди на 📍Левитана, 101 уже не рады что включили отопление», - сообщают в телеграм-канале.
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