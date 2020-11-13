От вируса страдают не только жители, но и лечащие их врачи

Китайский вирус продолжает наступать на Одесский регион и стало известно о новой волне эпидемии, которую зафиксировали в Рени

С начала пандемии в Ренийской ОТГ официально зарегистрировано 192, однако фактические цифры намного выше. Об этом сообщила начмед местной центральной райбольницы Лариса Георгиу, пишут СМИ.

По ее словам, от вируса страдают не только жители, но и лечащие их врачи.

«В день поступает уже до 30 вызовов семейных врачей на дом, в 3 раза больше, чем в прошлом месяце. Семейные врачи едва справляются. Проблема ещё и в том, что болеет много медиков: у нас уже 20 подтверждённых случаев. Но когда мы получим заключения лаборатории за последние 9 дней, эта цифра, несомненно, увеличится», - говорит медик.

Всего же в ЦРБ по состоянию на эти дни находились 13 пациентов с COVID-19 (умерли с начала года 4 ренийца, а выздоровели 54). При этом за последнюю неделю с тем же диагнозом в инфекционное отделение Измаила направили 6 ренийцев, а 3 человека были госпитализированы в тяжёлом состоянии в измаильскую Дунайскую больницу.

Стоит отметить, что уже в течение 9 дней райбольница Рени не получает результаты анализов из областной лаборатории, которая не справляется с возрастающей волной пандемии.

По состоянию на утро пятницы, 13 ноября в Одесской области диагноз COVID-19 подтвердился у 628 жителей. Общее число инфицированных достигло 31332 человек.

Информации о летальных случаях за вчерашний день нет. Всего умерло от инфекции 454 зараженных.

13 ноября полностью излечились от китайского вируса 105 пациентов, всего за время пандемии 7777 человек.

В тоже время число подозрений на вирус увеличилось на 628 (33111).

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