Китайский вирус продолжает наступать на Одесский регион и стало известно о новой волне эпидемии, которую зафиксировали в Рени
С начала пандемии в Ренийской ОТГ официально зарегистрировано 192, однако фактические цифры намного выше. Об этом сообщила начмед местной центральной райбольницы Лариса Георгиу, пишут
По ее словам, от вируса страдают не только жители, но и лечащие их врачи.
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«В день поступает уже до 30 вызовов семейных врачей на дом, в 3 раза больше, чем в прошлом месяце. Семейные врачи едва справляются. Проблема ещё и в том, что болеет много медиков: у нас уже 20 подтверждённых случаев. Но когда мы получим заключения лаборатории за последние 9 дней, эта цифра, несомненно, увеличится», - говорит медик.
Всего же в ЦРБ по состоянию на эти дни находились 13 пациентов с COVID-19 (умерли с начала года 4 ренийца, а выздоровели 54). При этом за последнюю неделю с тем же диагнозом в инфекционное отделение Измаила направили 6 ренийцев, а 3 человека были госпитализированы в тяжёлом состоянии в измаильскую Дунайскую больницу.
Стоит отметить, что уже в течение 9 дней райбольница Рени не получает результаты анализов из областной лаборатории, которая не справляется с возрастающей волной пандемии.
По состоянию на утро пятницы, 13 ноября в Одесской области диагноз COVID-19 подтвердился у 628 жителей. Общее число инфицированных достигло 31332 человек.
Информации о летальных случаях за вчерашний день нет. Всего умерло от инфекции 454 зараженных.
13 ноября полностью излечились от китайского вируса 105 пациентов, всего за время пандемии 7777 человек.
В тоже время число подозрений на вирус увеличилось на 628 (33111).
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