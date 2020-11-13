Люди уже не рады отоплению

После включения отопления в Одессе рвет трубы и хлещет кипяток

Пока некоторые одесситы сидят без воды, в одной из многоэтажек на улице Архитекторской настоящий потоп.

Квартиру заливает горячая вода, что красочно демонстрирует видеозапись в группе «Жить в Одессе», передает Politeka.net

По словам очевидцев, там прорвало систему и с потолка и розеток фонтаном бьет вода.

Как видно на кадрах, вода залила всю квартиру.

Кроме того, еще один прорыв горячей воды зафиксировали в тот же день в Одессе.

На улице Нищинского вода течет со стены Строительного института.

«На 📍Композитора Нищинского можно уже принимать горячие ванны. Видимо жильцам этого района придётся сегодня сидеть без отопления», - говорят авторы короткого видео.

Ранее мы писали, что в одной из одесских многоэтажек на поселке Таирово после включения отопления прорвало трубу и затопило квартиры.

Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Левитана, 101. Из-за аварии там затопило сразу несколько этажей. У людей в квартирах залило все горячей водой. Она стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.

По словам жительницы одной из квартир, помещение затопило буквально за считанные минуты.

«Люди на 📍Левитана, 101 уже не рады что включили отопление», - сообщают в телеграм-канале.

Напомним, что масштабный прорыв трубы в Одессе, кадры ЧП: "по улице текут реки"

А еще Politeka писала, что в Одессе коммунальщики оставят школы и детсады без отопления, известна причина

Также Politeka сообщала, ЧП на стройке в Одессе: рабочий сорвался с огромной высоты, фото