В заброшенном здании в Одесской области было найдено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти
Его личность сейчас устанавливают правоохранители, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.
Труп был обнаружен на территории заброшенной птицефермы неподалеку от села Фараоновка Саратского района.
Приметы мужчины: на вид 40-50 лет, рост 180 см, волосы русые короткие.
Особые приметы: на предплечье татуировка в виде черепа, охваченного огнем, перебито переносицу.
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Был одет: в синие джинсы и серый свитер.
В полиции также показали изображение лица мужчины, которое было установлено в ходе проведения судмедэкспертизы.
С любой информацией о личности погибшего, просим позвонить в Саратского ОП по телефонам (04848) 2-14-75, (097) 819-86-65 или по спецлинии «102».
До этого мы сообщали, что в Одессе на поселке Котовского девушка попала под колеса трамвая.
Это произошло вечером около девяти часов на улице Бочарова.
Как сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», трамвай №1 двигался в сторону улицы Паустовского на разрешающий сигнал светофора.
«Женщина буквально шагнула под трамвай. Водитель применил экстренное торможение, но она оказалась под вагоном», - рассказали в пресс-службе.
Женщина чудом оказалась жива, она получила черепно-мозговую травму, ее отвезли в больницу. Также стало известно, что в момент аварии одесситка была под действие алкоголя.
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