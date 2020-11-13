В заброшенном здании в Одесской области было найдено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти

Его личность сейчас устанавливают правоохранители, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Труп был обнаружен на территории заброшенной птицефермы неподалеку от села Фараоновка Саратского района.

Приметы мужчины: на вид 40-50 лет, рост 180 см, волосы русые короткие.

Особые приметы: на предплечье татуировка в виде черепа, охваченного огнем, перебито переносицу.

Был одет: в синие джинсы и серый свитер.

В полиции также показали изображение лица мужчины, которое было установлено в ходе проведения судмедэкспертизы.

С любой информацией о личности погибшего, просим позвонить в Саратского ОП по телефонам (04848) 2-14-75, (097) 819-86-65 или по спецлинии «102».

До этого мы сообщали, что в Одессе на поселке Котовского девушка попала под колеса трамвая.

Это произошло вечером около девяти часов на улице Бочарова.

Как сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», трамвай №1 двигался в сторону улицы Паустовского на разрешающий сигнал светофора.

«Женщина буквально шагнула под трамвай. Водитель применил экстренное торможение, но она оказалась под вагоном», - рассказали в пресс-службе.

Женщина чудом оказалась жива, она получила черепно-мозговую травму, ее отвезли в больницу. Также стало известно, что в момент аварии одесситка была под действие алкоголя.

Напомним, что масштабный прорыв трубы в Одессе, кадры ЧП: "по улице текут реки"

А еще Politeka писала, что в Одессе коммунальщики оставят школы и детсады без отопления, известна причина

Также Politeka сообщала, ЧП на стройке в Одессе: рабочий сорвался с огромной высоты, фото