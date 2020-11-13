В Одессе маршрутка на ходу потеряла колесо
Днем 13 ноября на улице Среднефонтанской у маршрутного такси №220 во время движения отвалилось левое заднее колесо. Об этом сообщили свидетели случившегося в местные паблики, передает Politeka.net
Лишившись заднего колеса, водитель общественного транспорта был вынужден попросить пассажиров покинуть салон. Лишь счастливая случайность уберегла участников ДТП от тяжелых последствий.
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До этого мы сообщали, что в Одессе водитель на иномарке намеренно въехал в толпу митингующих людей, которые перекрыли дорогу.
В какой-то момент водитель на красном автомобиле Chevrolet Avео намеренно въехал в толпу протестующих и прокатил одну их участниц на капоте, после этого скрылся с места происшествия.
Также мы писали, что в Одессе на поселке Котовского девушка попала под колеса трамвая, однако чудом осталась жива.
Она получила черепно-мозговую травму, ее отвезли в больницу. Как стало известно, в момент аварии одесситка была под действие алкоголя.
Напомним, что одессит прославился после опасного "обхода" ограничений в транспорте, видео: "До чего довел карантин"
Как Politeka писала, что иномарка протаранила остановку с людьми, детали и кадры с места ДТП в Одессе.
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.