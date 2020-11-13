Одними штрафами для водителей не обошлось. Теперь власти взялись за пешеходов

В скором времени в Одессе начнут штрафовать пешеходов, которые не носят светоотражающую одежду в темное время суток

Так на днях, правительство Украины внесло некоторые изменения в Правила дорожного движения в соответствии с международными нормами.

Отметим, что ранее использование пешеходами светоотражающих элементов носило только рекомендательный характер.

Однако сейчас всё изменилось и каждый пешеход, который двигается в темное время суток (или в условиях плохой видимости) вдоль дороги, обязан носить светоотражающий жилет или наклейки на одежде, пишет today.ua.

Такая мера позволит снизить смертность на дороге в пять-шесть раз.

Если пешеход будет игнорировать новые правила дорожного движения, то его ждет штраф в размере 510 гривен.

Стоить сказать, что данное правило действует только для тех пешеходов, которые двигаются по проезжей части или вдоль обочины дороги.

Кроме того, велосипедисты смогут пользоваться полосой движения для маршрутных транспортных средств. Такое решение приняли для того, чтобы помочь развитию велосипедной инфраструктуры.

До этого мы сообщали, что одесситов будут штрафовать за отсутвие маски прямо на месте.

Такое решение приняли нардепы в стенах Верховной Рады. За него проголосовали 262 парламентариев

Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Напомним, что одесситам придумали новый штраф, за что придется раскошелиться

Как писала Politeka, в одесской маршрутке на ходу слетело колесо, кадры: "пассажирам пришлось..."

Также Politeka писала, стало известно, когда одесские школьники уйдут на зимние каникулы: "из-за карантина..."