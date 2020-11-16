Под Одессой с машины с танком спровоцировала ДТП, в котором пострадали люди

Авария случилась 15 ноября, возле села Иваново на автодороге Одесса-Березовка. Момент ДТП попал на камеры, которые обнародовали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным патрульной полиции, военный тягач ехал в сторону пгт. Черноморское в воинскую часть по проселочной дороге. Когда он пересекал трассу, то не уступил микроавтобусу марки «Mercedes», который двигался по главной дороге.

«Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и от маневра перевернулся на бок», - рассказали в полиции.

В салоне буса находилось пять человек, все они члены одной семьи. Пострадала жена водителя – 44-летняя женщина, у нее перелом таза.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала все обстоятельства ДТП.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор микроавтобуса, который уходил от столкновения с военным тягачом и перевернулся.

До этого мы сообщали, что на трассе В Одесской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Буксируемый автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В полиции уточнили, что неисправный автобус перевозил автомобиль — эвакуатор МАN. Передние колёса автобуса были закреплены на автомобиле, а задними он катился за МАNом. Во время спуска автобус отцепился, эвакуатор потерял управление и выехал на встречную полосу.

Напомним, что в Одессе на ходу перевернулось авто, движение парализовано: кадры аварии

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