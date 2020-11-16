Полиция приступила к поискам 12-летнего мальчика, который исчез среди ночи
Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net
Правоохранители сообщили, что в посёлке Сухая Балка, который находится вблизи Одессы, пропал Максим Кальный. Подростку 12 лет - он 2008 года рождения. Ребенок вышел в полночь из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы Максима: рост примерно 147 сантиметров, короткие русые волосы, голубые глаза.
Был одет в синюю куртку с желтыми вставками, джинсы, синие кроссовки, взял с собой голубой рюкзак.
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Полиция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения мальчика, сообщить по телефонам +38 (048) 513-15-90, +38 (050) 412-22-27 или по спецлинии «102».
Ранее мы писали, что одесская полиция сообщила тревожную информацию об исчезновении 13 детей.
В период с 2 по 8 октября на территории Одесской области было зарегистрировано 13 заявлений о пропаже несовершеннолетних.
Копы нашли и вернули родителям всех детей.
Кроме того, за прошлую неделю зафиксировано 25 несчастных случаев с детьми.
За невыполнение родительских обязанностей к ответственности привлекли 54 человека.
«От противоправных действий пострадали 8 детей, среди правонарушений - телесные травмы, доведение до самоубийства, ограбление, мошенничество и прочее», - сообщили в полиции.
Напомним, что на Одесчине исчезли 16 детей, полиция сообщила детали: что известно
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