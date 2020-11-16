В день выборов в Одессе вспыхнуло сразу четыре пожара

Как передает Politeka.net, подробностями происшествий поделились местные спасатели.

Так, стало известно, что 48 пожарных и 12 спецмашин тушили масштабный пожар на плавающей понтонной мастерской в морском порту Одессы.

Там выгорело около 20 квадратных метров помещений. Огонь удалось загасить в 19:02. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Кроме того, вечером в воскресенье горел девятиэтажный жилой дом на Черемушках.

По данным ГСЧС, около 19:22 в подъезде дома №50 по улице Генерала Петрова началось задымление. Огонь вспыхнул между третьим и четвертым этажами.

Там горели балконы общего пользования и одна из жилых квартир. Около получаса понадобилось пожарникам, что ликвидировать огонь на площади 25 квадратных метров. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. На месте работали 22 спасателя и семь пожарных машин.

Еще один пожар случился в самом центре Одессы на улице Дерибасовской, 12.

По словам очевидцев, загорелся цокольный этаж турецкого кафе, который по идее должен был быть закрыт из-за карантина выходного дня.

Интересно, что в службе ГСЧС ситуацию не комментируют, ограничившись лишь сообщением, что огонь потушили.

Свидетели сучившего разместили видео пожара в соцсетях.

Четвертый пожар в заброшенном здании в переулке Чайковского не обошелся без жертв.

Девять бездомных человек грелись у костра, когда гонь перебросился на мусор, в результате чего начался серьезный пожар.

Прибывшие спасатели потушили огонь, эвакуировали восьмерых людей на улицу, ещё одного, который получил серьезные ожоги, госпитализировали. Пострадавший скончался в карете скорой.

На месте происшествия работали 11 спасателей и 4 единицы техники.

Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии

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