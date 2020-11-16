В Одессе машина скорой помощи попала в аварию, когда спешила на вызов

В нее врезался водитель на иномарке, который не пропустил автомобиль экстренных служб, двигавшийся на красный свет, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

ДТП случилось вечером, около 21:00 в Малиновском районе.

По данным полиции, на пересечении улицы Балковской и Заньковецкой водитель автомобиля BMW не предоставил преимущества машине скорой помощи, которая ехала с мигалками на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля BMW составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП.

Еще одна авария с участием скорой помощи произошла в Одессе возле Пересыпского моста. О ней мы сообщали ранее.

Скорая с включенными маячками и звуковым сигналом ехала по улице Черноморского казачества в областную больницу в Суворовском районе. По дороге произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП есть пострадавший, это санитар. Травмированного госпитализировали.

У машины сильно пострадала передняя часть - оторвало бампер, капот и разбилось лобовое стекло.

Напомним, что в Одессе на ходу перевернулось авто, движение парализовано: кадры аварии

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