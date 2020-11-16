В Одессе машина скорой помощи попала в аварию, когда спешила на вызов
В нее врезался водитель на иномарке, который не пропустил автомобиль экстренных служб, двигавшийся на красный свет, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
ДТП случилось вечером, около 21:00 в Малиновском районе.
По данным полиции, на пересечении улицы Балковской и Заньковецкой водитель автомобиля BMW не предоставил преимущества машине скорой помощи, которая ехала с мигалками на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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На водителя автомобиля BMW составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП.
Еще одна авария с участием скорой помощи произошла в Одессе возле Пересыпского моста. О ней мы сообщали ранее.
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