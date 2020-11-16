В побоище участвовало несколько десятков человек

В Одесской области стреляли в полицейского во время массовой заворушки

Инцидент случился на выходных в городе Балта возле ресторана «Шанс», пишет « Думская » со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, полицейские прибыли разнимать драку, в которой принимало участие несколько десятков человек.

В какой-то момент один из драчунов достал огнестрельное оружие и принялся стрелять по людям. Пуля попала в правоохранителя, который находился в гуще события. Однако, к счастью, всё обошлось, и пуля от пистолета попала в бронежилет копа. Он отделался ушибом.

А вот стрелку не повезло. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ранами головы, которые он получил в результате побоища.

По данному факту открыто аж два уголовных производства «хулиганство с применением огнестрельного оружия» и «насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Мужчине светит приличный срок.

До этого мы сообщали, что гастролеры из Закавказья устроили разборки в одесском ресторане.

Компания мужчин кавказцев зашла в заведение «Фанкони» на углу улиц Екатерининской и Ланжероновской, однако персонал ресторана отказался их обслуживать из-за недостойного поведения во время предыдущего визита.

Сначала завязалась потасовка с официантом, после чего дебоширы бросились в драку с частной охраной. Один из охранников выстрелил в воздух из пистолета, чтобы усмирить кавказцев.

Далее правонарушители скрылись с места происшествия на белом BMV, но их задержали полицейские.

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