В смертельном ДТП на Одесчине погиб молодой парень, у которого ранее случилась трагедия с родителями
Авария произошла рано утром на 68 километре трассы Одесса – Рени, сообщается на портале одесской полиции.
По данным инспекторов, "Мерседес", который двигался из города Белгород-Днестровский до села Староказачье, не уступил дорогу микроавтобусу "Тойота", которым управлял 23-летний мужчина.
Пассажир транспортного средства от полученных травм умер на месте. Других пострадавших – двух водителей и трех пассажиров медики отвезли в местную больницу.
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Однако позже стало известно, что в реанимации скончался еще один человек.
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