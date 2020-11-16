Ему было всего 20 лет

В смертельном ДТП на Одесчине погиб молодой парень, у которого ранее случилась трагедия с родителями

Авария произошла рано утром на 68 километре трассы Одесса – Рени, сообщается на портале одесской полиции.

По данным инспекторов, "Мерседес", который двигался из города Белгород-Днестровский до села Староказачье, не уступил дорогу микроавтобусу "Тойота", которым управлял 23-летний мужчина.

Пассажир транспортного средства от полученных травм умер на месте. Других пострадавших – двух водителей и трех пассажиров медики отвезли в местную больницу.

Однако позже стало известно, что в реанимации скончался еще один человек.

Издание « Бессарабия INFORM » сообщает, что пассажиром микроавтобуса оказался 20-летний Игорь Демченко. Он являлся сыном супружеской пары из Болграда, которых зарезал во время застолья их гость. Сам Игорь и его сестра тогда чудом спаслись от рук душегуба. Они получили тяжелые ножевые ранения и были госпитализированы в больницу, а позже проходили курсы физической и психологической реабилитации. После смерти родителей, Игоря и Настю воспитывала их бабушка, Светлана Шевченко.

У Игоря осталась жена и годовалый сын.

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