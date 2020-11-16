В одном из сел Одесской области завелся педофил, у которого жена работает репетитором и дети приходят к ним домой

Об этом сообщили встревоженные местные жители и родители в социальных сетях, передает Politeka.net

Они рассказали, что мужчина пожилого возраста заманивает детей конфетами и другими угощениями к себе домой, а потом предлагает поиграть в недетские игры. Проживает 70-летний извращенец в селе Новая Некрасовка, Измаильского района.

«Мужчина заманивает детей все теми же конфетами. Чуть ли не на глазах у родителей он приставал к четырехлетней девочке, предлагая конфету, которая в кармане с дыркой. Несколько девочек постарше рассказали, что он звал детей, играющих на улице, к себе домой, чтобы угостить, но эти девочки отказались, хотя младшие дети с ним идут,- сообщила общественница Татьяна Чорба.

Она добавила, что некоторые родители уже обратились с заявлениями в полицию, однако пострадавших может быть намного больше, потому что жена этого педофила дает частные уроки у себя дома.

«По словам мамы одной из пострадавших девочек, жена этого дяди Вани репетитор и занимается с детьми у себя дома. Он после занятий ведет детей в туалет, где и происходило преступление. На данный момент в полицию обратились лишь несколько родителей. Но учитывая, что старый извращенец так открыто и настойчиво приставал к детям, то вполне вероятно, что жертв намного больше, — отметила она.

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