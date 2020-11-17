В Одессе трамвай по непонятным причинам слетел с рельсов и протаранил металлическое ограждение
Происшествие случилось в полночь на Куликовом поле.
Соответствующее видео обнародовал местный паблик «Общественный прибой», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как элементы ограды повредили кабину общественного транспорта. На месте работали ремонтники КП «ОГЭТ». О причинах аварии и пострадавших информация не предоставляется.
Оборвалась жизнь коллеги Заворотнюк из "Моей прекрасной няни", его любили все: "Уходят великие..."
Украина потрясена кончиной скандальной звезды Х-Фактор: "Поверить не могу, что ты ушел так рано"
"Воскресшая" любовница Тарзана сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на..."
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
До этого мы сообщали, что в Одессе машина скорой помощи попала в аварию, когда спешила на вызов.
В нее врезался водитель на иномарке, который не пропустил автомобиль экстренных служб, двигавшийся на красный свет, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
ДТП случилось вечером, около 21:00 в Малиновском районе.
По данным полиции, на пересечении улицы Балковской и Заньковецкой водитель автомобиля BMW не предоставил преимущества машине скорой помощи, которая ехала с мигалками на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Напомним, что в Одессе на ходу перевернулось авто, движение парализовано: кадры аварии
А еще Politeka писала, что резонансное ДТП на глазах у копов всполошило Одесчину, видео трагедии
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы: "слетел с трассы и врезался в ..."