О пострадавших не сообщается

В Одессе трамвай по непонятным причинам слетел с рельсов и протаранил металлическое ограждение

Происшествие случилось в полночь на Куликовом поле.

Соответствующее видео обнародовал местный паблик «Общественный прибой», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как элементы ограды повредили кабину общественного транспорта. На месте работали ремонтники КП «ОГЭТ». О причинах аварии и пострадавших информация не предоставляется.

До этого мы сообщали, что в Одессе машина скорой помощи попала в аварию, когда спешила на вызов.

В нее врезался водитель на иномарке, который не пропустил автомобиль экстренных служб, двигавшийся на красный свет, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

ДТП случилось вечером, около 21:00 в Малиновском районе.

По данным полиции, на пересечении улицы Балковской и Заньковецкой водитель автомобиля BMW не предоставил преимущества машине скорой помощи, которая ехала с мигалками на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, что в Одессе на ходу перевернулось авто, движение парализовано: кадры аварии

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