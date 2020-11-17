На Одесчине снова резко возросло число жертв от китайской инфекции, только за сутки скончались 11 человек

По состоянию на вторник 17 ноября, число зараженных вирусом в Одесской области увеличилось на 761. При этом общее число заболевших за время эпидемии достигло 34176 человек, передает Politeka.net

За минувшие 24 часа в регионе зафиксировали 11 летальных случаев. Всего погибших уже 471.

Важно отметить, что большинство зараженных преодолевают болезнь без последствий. За прошедшие сутки на Одесчине получили подтверждение о выздоровлении 45 пациентов. Всего выздоровевших 7923. Болеют 25782 жителей, у 35198 подозревают вирус.

До этого мы сообщали, что в Одессе по-прежнему не хвататет больничных коек для зараженных китайским вирусом, несмотря на заверения властей.

Об этом сообщают волонтеры благотворительного фонда «Корпорация монстров» .

По словам его руководителя Катерины Ножевниковой, возле опорных больниц выстраиваются очереди из "скорых".

"Утро началось с сообщений о двух умерших наших подопечных и выдачи Трех концентраторов в пользование на дом. И это всего до 11 утра.

Все это старики. Которых не госпитализировали по разным причинам (нет мест, не транспортабелен, ждёт пцр)

Продолжилось утро с запросов от трёх опорных больниц - не хватает кислорода, не хватает средств Защиты, не хватает расходников.

Позавчера ночью в одной из опорных больниц врачи кричали врачам скорой «ну что нам сделать?? Нет мест! Что сделать???». В городе снова Очереди из скорых. Берут уже только тяжелых и с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Мобильные бригады для забора материала на пцр ждут неделю. Направления на кт не дают", - написала Ножевникова на своей странице в Фейсбук.

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