Стало известно, что одна из одесских больниц переполнена зараженными китайской инфекцией на 126 %

Такие данные обнародовала пресс-служба одесской ОГА, передает Politeka.net

За сутки область вышла на 3-е место по количеству заболевших. На первом – Киев, а на втором – Днепропетровская область. Так, по состоянию на вторник 17 ноября, число зараженных вирусом в Одесском регионе увеличилось на 761.

Тем временем, как сообщили в ОГА, городская клиническая больница №1 в Одессе переполнена инфицированными COVID-19.

В больнице предусмотрено 30 койко-мест для зараженных, однако сейчас в ней находится 35 пациентов с подтвержденным диагнозом. Что составляет 126% загруженности. В остальных городских больницах загруженность меньше. Всего по области занято 63% коек.

Что касается области, то там развернули 1 970 мест для больных COVID-19. Сейчас в больницах находятся 827 пациентов с подтвержденным диагнозом и 490 с подозрением на вирусную инфекцию. В регионе осталось 653 свободных мест для пациентов с COVID-19.

Также в частных больницах сейчас находятся 59 пациентов с подтвержденным диагнозом и еще 10 человек с подозрением.

Загруженность районных и городских больниц:

Дунайская областная больница - 140 мест. Подтвержденных 88, с подозрением: 0.

Измаильская центральная районная больница - 130 мест. Подтвержденных: 21 с подозрением: 47.

Арцизская центральная районная больница - 75 мест. Подтвержденных: 25 с подозрением: 31.

Белгород-Днестровская центральная районная больница - 65 мест. Подтвержденных: 19 с подозрением: 38.

Черноморская больница - 140 мест. Подтвержденных: 67, с подозрением: 26.

Беляевский центральная районная больница - 50 мест. Подтвержденных: 10 с подозрением: 10.

Одесский областной центр социально значимых болезней - 50 мест. Подтвержденных 40, с подозрением: 0.

Одесский областной медицинский центр - 200 мест. Подтвержденных 88, с подозрением: 77.

Одесская городская клиническая больница №10 - 80 мест. Подтвержденных: 68, с подозрением: 8.

Одесская городская клиническая больница №1 - 30 мест. Подтвержденных: 29 с подозрением: 3.

Одесская городская больница №5 - 270 мест. Подтвержденных 66, с подозрением: 30.

Одесский роддом №2 - подтвержденных: 16 с подозрением: 3.

Одесская городская клиническая инфекционная больница - 420 мест. Подтвержденных: 234, с подозрением: 80.

Детская городская больница №3 - 75 мест. Подтвержденных: 24 с подозрением: 42.

Раздельнянская центральная районная больница - 45 мест. Подтвержденных: 14 с подозрением: 15.

Центральная районная больница Подольского района - 200 мест. Подтвержденных: 11 с подозрением: 66.

Подольская городская больница - подтвержденных 7, с подозрением: 14.

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