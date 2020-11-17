Спецназ заблокировал работу одесского рынка «Книжка»

Как сообщают журналисты « 7 канала », во вторник, 17 ноября сотрудники СБУ оцепили территорию книжного рынка на Александровском проспекте и никого туда не пускают.

По данным СМИ, там проходят обыски, связанные с торговлей безакцизным алкоголем.

Представитель СБУ отказался конкретизировать действия силовиков, а предприниматели, в свою очередь, заявили о давлении на малый бизнес.

Кроме спецназа СБУ на место приехал наряд полиции, который решил, что спецслужба имеет право работать.

До этого мы сообщали, что Одесская область оказалась в числе лидеров по нарушению карантина выходного дня.

Такое заявление сделал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Правоохранитель отчитался, что за выходные стражи порядка составили почти 2 тыс. протоколов за нарушение карантина и начали 9 уголовных производств. Всего в Украине закрыли 2,4 тыс. предприятий: более 1,5 тыс. торговых точек, почти 800 заведений общепита, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.

В пятерку лидеров по количеству нарушений попали Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области.

Отметим, что одесские власти отказались соблюдать ограничения выходного дня. В связи с этим многие местные заведения продолжали работать и впускать посетителей внутрь

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