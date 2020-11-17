Спецназ заблокировал работу одесского рынка «Книжка»
Как сообщают журналисты «
По данным СМИ, там проходят обыски, связанные с торговлей безакцизным алкоголем.
Представитель СБУ отказался конкретизировать действия силовиков, а предприниматели, в свою очередь, заявили о давлении на малый бизнес.
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Кроме спецназа СБУ на место приехал наряд полиции, который решил, что спецслужба имеет право работать.
До этого мы сообщали, что Одесская область оказалась в числе лидеров по нарушению карантина выходного дня.
Такое заявление сделал глава Нацполиции Игорь Клименко.
Правоохранитель отчитался, что за выходные стражи порядка составили почти 2 тыс. протоколов за нарушение карантина и начали 9 уголовных производств. Всего в Украине закрыли 2,4 тыс. предприятий: более 1,5 тыс. торговых точек, почти 800 заведений общепита, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов.
В пятерку лидеров по количеству нарушений попали Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области.
Отметим, что одесские власти отказались соблюдать ограничения выходного дня. В связи с этим многие местные заведения продолжали работать и впускать посетителей внутрь
Напомним, что выборы мэра Одессы 2020: экзит-пол, результаты Геннадия Труханова и Николая Скорика во втором туре
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