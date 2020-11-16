Вызывая такси, нужно быть бдительным

Водитель такси из Одессы оказался не чист на руку и промышлял кражами

Так, в пресс-службе регионального ГУНП сообщили о преступлении, которое совершил мужчина, работая таксистом, передает Politeka.net

Согласно информации, он привез из Одессы в Беляевку клиента, а чтобы не возвращаться назад «пустым», сломал замки на трех припаркованных возле одной из многоэтажек стареньких легковушках и похитил из них аккумуляторы и магнитолу.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию и вскоре копы установили, что к преступлению причастен 31-летний одессит, который уже совершал аналогичное преступление.

Злоумышленник успел продать один аккумулятор, остальное похищенное имущество у него изъяли.

До этого иы писали, что в Одессе женщина-таксист во время поездки ограбила свою клиентку.

В ночное время суток женщина решила воспользоваться услугами такси и в пути заснула. Этим воспользовалась недобросовестная таксистка. Она залезла в сумку своей пассажирки, достала оттуда смартфон, банковскую карту и при помощи мобильного приложения перевела на свой счет 72 тысячи гривен.

Копы задержали 32-летнюю злоумышленницу, она уже призналась в содеянном.

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