Наконец-таки стало известно, кто будет представлять интересы жителей Одесчины в сессионном зале областного совета

Фамилии депутатов, которые прошли в одесский областной совет по итогам выборов обнародовала ЦИК, передает Politeka.net

Согласно официальной информации депутатские мандаты распределились следующим образом:

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  • ОПЗЖ – 24;
  • Слуга народа - 16;
  • Доверяй делам - 11;
  • Европейская Солидарность - 10;
  • За майбутнє - 10;
  • Батькивщина - 7;
  • Партия Шария - 6.

Кроме того, ЦИК обнародовал список депутатов облсовета:

От «ОПЗЖ» (24 мандата):

– Елена Плачкова;

– Константин Дядинистов;

– Олег Капсамун;

– Юлия Шестакова;

– Виктор Андреенков;

– Семен Корж;

– Князь Хачатрян;

– Николай Кузькевич;

– Николай Биб;

– Иван Фурсин;

– Владимир Осипов;

– Николай Маковский;

– Анатолий Иванкевич;

– Ольша Ергиева;

– Сергей Биб;

– Евгений Филонов;

– Тамила Афанасьева;

– Андрей Аносов;

– Алексей Кобыльников;

– Татьяна Чистякова;

– Вадим Рабинович;

– Вадим Шкаровский;

– Валентин Скалозуб;

– Оксана Димова.

«Слуга народа» (16):

– Родион Абашев;

– Игорь Капитан;

– Александр Денисенко;

– Григорий Диденко;

– Александр Маланюк;

– Владимир Щербина;

– Олег Каптур;

– Алексей Семенцов;

– Наталья Данилко;

– Виталий Витикач;

– Марина Зинченко;

– Олег Кутателадзе;

– Дмитрий Ковбасюк;

– Максим Степанов;

– Сергей Колебошин;

– Ирина Ковалиш.

«Доверяй делам» (11):

– Светлана Фабрикант;

– Юлия Бойко;

– Марат Королев;

– Татьяна Плаксий;

– Александр Ахмеров;

– Дмитрий Чапир;

– Сергей Гриневецкий;

– Алла Стоянова;

– Богдан Егоров;

– Юрий Крук;

– Ирина Куценко.

«Европейская Солидарность» (10):

– Вадим Колойденко;

– Александр Ройтбурд;

– Михаил Шмушкович;

– Алексей Гончаренко;

– Ольга Долгопола;

– Анастасия Большедворова;

– Ольга Юрко;

– Вадим Теплицкий;

– Юрий Басюк;

– Юлия Чухало.

«За майбутнє» (10):

– Вениамин Унгурян;

– Юрий Карабаджак;

– Алла Гинак;

– Руслан Греков;

– Василий Гуляев;

– Александр Урбанский;

– Сергей Паращенко;

– Лилия Третьякова;

– Валентин Волканов;

– Трифон Антов.

«Батьківщина» (7):

– Андрей Бабенко;

– Александр Барский;

– Олег Казимиров;

– Олег Радковский;

– Владимир Босенко;

– Анастасия Силина;

– Сергей Митрофанский.

Партия Шария (6):

– Яна Фрейман;

– Андрей Никул;

– Иван Орлов;

– Владислав Буртин;

– Вячеслав Ширма;

– Александр Проваренко.

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