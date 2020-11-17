Наконец-таки стало известно, кто будет представлять интересы жителей Одесчины в сессионном зале областного совета
Фамилии депутатов, которые прошли в одесский областной совет по итогам выборов обнародовала ЦИК, передает Politeka.net
Согласно официальной информации депутатские мандаты распределились следующим образом:
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- ОПЗЖ – 24;
- Слуга народа - 16;
- Доверяй делам - 11;
- Европейская Солидарность - 10;
- За майбутнє - 10;
- Батькивщина - 7;
- Партия Шария - 6.
Кроме того, ЦИК обнародовал список депутатов облсовета:
От «ОПЗЖ» (24 мандата):
– Елена Плачкова;
– Константин Дядинистов;
– Олег Капсамун;
– Юлия Шестакова;
– Виктор Андреенков;
– Семен Корж;
– Князь Хачатрян;
– Николай Кузькевич;
– Николай Биб;
– Иван Фурсин;
– Владимир Осипов;
– Николай Маковский;
– Анатолий Иванкевич;
– Ольша Ергиева;
– Сергей Биб;
– Евгений Филонов;
– Тамила Афанасьева;
– Андрей Аносов;
– Алексей Кобыльников;
– Татьяна Чистякова;
– Вадим Рабинович;
– Вадим Шкаровский;
– Валентин Скалозуб;
– Оксана Димова.
«Слуга народа» (16):
– Родион Абашев;
– Игорь Капитан;
– Александр Денисенко;
– Григорий Диденко;
– Александр Маланюк;
– Владимир Щербина;
– Олег Каптур;
– Алексей Семенцов;
– Наталья Данилко;
– Виталий Витикач;
– Марина Зинченко;
– Олег Кутателадзе;
– Дмитрий Ковбасюк;
– Максим Степанов;
– Сергей Колебошин;
– Ирина Ковалиш.
«Доверяй делам» (11):
– Светлана Фабрикант;
– Юлия Бойко;
– Марат Королев;
– Татьяна Плаксий;
– Александр Ахмеров;
– Дмитрий Чапир;
– Сергей Гриневецкий;
– Алла Стоянова;
– Богдан Егоров;
– Юрий Крук;
– Ирина Куценко.
«Европейская Солидарность» (10):
– Вадим Колойденко;
– Александр Ройтбурд;
– Михаил Шмушкович;
– Алексей Гончаренко;
– Ольга Долгопола;
– Анастасия Большедворова;
– Ольга Юрко;
– Вадим Теплицкий;
– Юрий Басюк;
– Юлия Чухало.
«За майбутнє» (10):
– Вениамин Унгурян;
– Юрий Карабаджак;
– Алла Гинак;
– Руслан Греков;
– Василий Гуляев;
– Александр Урбанский;
– Сергей Паращенко;
– Лилия Третьякова;
– Валентин Волканов;
– Трифон Антов.
«Батьківщина» (7):
– Андрей Бабенко;
– Александр Барский;
– Олег Казимиров;
– Олег Радковский;
– Владимир Босенко;
– Анастасия Силина;
– Сергей Митрофанский.
Партия Шария (6):
– Яна Фрейман;
– Андрей Никул;
– Иван Орлов;
– Владислав Буртин;
– Вячеслав Ширма;
– Александр Проваренко.
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