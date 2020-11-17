В одном из районов Одессы мужчина упал в канализационный люк
Несчастный случай произошел на днях на улице Фабричной в Малиновском районе города. Подробности рассказала пресс-служба регионального ГСЧС, передает Politeka.net
Мужчина провалился в открытый люк, однако выбраться из него обратно самостоятельно не смог. Пострадавший начал звать на помощь. Неравнодушные одесситы позвонили в Службу спасения «101» и на место вызова немедленно приехали спасатели специального назначения.
При помощи веревке потерпевший был извлечен из канализационного колодца
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К счастью, мужчине не понадобилась медицинская помощь, с ним было всё в порядке.
В спасательной операции участвовала одна единица техники и пять человек личного состава.
До этого мы сообщали, в центре Одессы прямо посреди дороги провалился асфальт, причем дважды на одной улице.
Первый провал образовался на прошлой неделе на улице Бунина возле недавно отреставрированного исторического памятника - моста Коцебу.
Примечательно, что работники коммунальных служб оградили глубокую дыру и больше не предпринимают никаких мер. Автомобили с трудом объезжают преграду, но тут их ждет еще один сюрприз— новый провал, в этот раз напротив Одесской филармонии. Его также оградили.
Напомним, что на одесский рынок ворвались силовики, территория окружена: что произошло
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